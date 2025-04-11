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Мария Багреева: объем закупок на портале поставщиков превысил 25 млрд руб.

Мария Багреева: объем закупок на портале поставщиков превысил 25 млрд руб.

В январе – марта на портале поставщиков Москвы городские и региональные заказчики провели 136,5 тыс. закупок малого объема на общую сумму 25,5 млрд рублей, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

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