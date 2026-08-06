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Ростех

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Беспилотные тягачи снижают издержки перевозчиков на 15–20% на маршрутах длиной свыше 700 км

Беспилотные тягачи снижают издержки перевозчиков на 15–20% на маршрутах длиной свыше 700 км

Фото: Министерство транспорта Республики Казахстан Участники проекта «Беспилотные логистические коридоры» — компании Navio и «Национальный перевозчик» (дочернее предприятие ПАО «КАМАЗ») — рассказали, как готовящийся закон о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС) закрепит уже достигнутый экономический эффект.

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