В США попросили запретить полиции использовать "цифровой розыск" через Google

В Верховный суд Пенсильвании обратилась Ассоциация адвокатов по уголовным делам и правозащитный фонд Electronic Frontier с просьбой запретить Google давать полиции информацию по "ордерам по ключевым словам".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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