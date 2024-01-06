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В США попросили запретить полиции использовать "цифровой розыск" через Google

В США попросили запретить полиции использовать "цифровой розыск" через Google

В Верховный суд Пенсильвании обратилась Ассоциация адвокатов по уголовным делам и правозащитный фонд Electronic Frontier с просьбой запретить Google давать полиции информацию по "ордерам по ключевым словам".

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