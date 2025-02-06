«Интер» проиграл в Серии А впервые с сентября – «Фиорентине» (0:3). Было 13 побед и 4 ничьих

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Команда Симоне Индзаги уступила «Фиорентине» в перенесенной игре 14-го тура чемпионата Италии – 0:3. Это первое поражение «нерадзурри» в лиге с 22 сентябре – тогда они проиграли «Милану» (1:2).