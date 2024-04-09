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ФедералПресс

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В Оренбург срочно вылетает министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин

В Оренбург срочно вылетает министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин

ОРЕНБУРГ, 9 апреля, ФедералПресс. Президент Путин провел телефонные переговоры с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером в связи с паводком и принял решение о командировке министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина в проблемный регион.

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