В Оренбург срочно вылетает министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин

ОРЕНБУРГ, 9 апреля, ФедералПресс. Президент Путин провел телефонные переговоры с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером в связи с паводком и принял решение о командировке министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина в проблемный регион.
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