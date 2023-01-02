НЕВСКИЕ НОВОСТИ

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Трескучие морозы до 20 градусов ударят по Петербургу 5 января и задержатся на Рождество

Аномально теплую новогоднюю погоду в Северной столице через пару дней сменит зимнее похолодание. Синоптик Александр Шувалов рассказал НЕВСКИМ НОВОСТЯМ, как долго продлятся заморозки и порадует ли январь горожан очередным потеплением.

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