Трескучие морозы до 20 градусов ударят по Петербургу 5 января и задержатся на Рождество

Аномально теплую новогоднюю погоду в Северной столице через пару дней сменит зимнее похолодание. Синоптик Александр Шувалов рассказал НЕВСКИМ НОВОСТЯМ, как долго продлятся заморозки и порадует ли январь горожан очередным потеплением.
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