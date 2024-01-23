Ватиканский след в войне Польши против Польши

Говоря о том, что сегодня в польской политике основная борьба идёт между «Гражданской платформой» (ГП) и «Правом и справедливостью» (ПиС), я не упомянул о ещё одной влиятельной политической силе, которая, впрочем, таковой вроде как не считается.
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