Ватиканский след в войне Польши против Польши

Говоря о том, что сегодня в польской политике основная борьба идёт между «Гражданской платформой» (ГП) и «Правом и справедливостью» (ПиС), я не упомянул о ещё одной влиятельной политической силе, которая, впрочем, таковой вроде как не считается.