Украинская сторона специально уничтожает городскую инфраструктуру на освобождённых территориях, чтобы "насолить" России, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец.
Украинская сторона специально уничтожает городскую инфраструктуру на освобождённых территориях, чтобы "насолить" России, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец.
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