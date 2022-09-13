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Зубец: ВСУ уничтожают инфраструктуру в мирных регионах, чтобы "насолить" России

Зубец: ВСУ уничтожают инфраструктуру в мирных регионах, чтобы "насолить" России

Украинская сторона специально уничтожает городскую инфраструктуру на освобождённых территориях, чтобы "насолить" России, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ Алексей Зубец.

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