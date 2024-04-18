Дураки – уже не просто беда, а прямая угроза безопасности России

Некоторое время тому назад я написал статью, посвящённую десятилетию событий 2014 года в Донбассе. Основная мысль, которую я тогда пытался донести до аудитории, заключалась в том, что силы, пришедшие к власти после госпереворота в Киеве, имели все шансы избежать последовавших после победы Майдана … .