Дураки – уже не просто беда, а прямая угроза безопасности России

Некоторое время тому назад я написал статью, посвящённую десятилетию событий 2014 года в Донбассе. Основная мысль, которую я тогда пытался донести до аудитории, заключалась в том, что силы, пришедшие к власти после госпереворота в Киеве, имели все шансы избежать последовавших после победы Майдана … .
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