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До какого возраста «онижедети» ?

До какого возраста «онижедети» ?

Удивляет меня аргументация в любом важном споре - «онижедети» Родители наши нас произвели на свет в нынешнем «детском возрасте».

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