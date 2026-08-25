Андрей Мамыкин выступил с жёстким обращением к представителям либеральной элиты.Журналист и бывший депутат Европарламента от Латвии подчеркнул в программе "Итоги дна с Делягиным", что в стране есть силы, которые открыто желают России поражения.
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