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Захарян переходит в «Сосьедад» из «Динамо» за 12 млн евро и бонусы. Сделке уже ничего не помешает

По информации Noticias de Gipuzkoa, клубы согласовали трансфер полузащитника за 12 миллионов евро и бонусы.

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