В Фаэнце прошло заседание комиссии Формулы 1

СоцсетиКомиссия Формулы 1 вместе с представителями Международной автофедерации FIA и владельцами коммерческих прав FOM провела очередное заседание, посвящённое грядущему сезону и возможным изменениям в правилах чемпионата мира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии