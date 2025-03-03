Как жарить картошку с грибами

﻿﻿Трудно устоять перед соблазном золотистой жареной картошки и ароматных грибов. Это простое и универсальное блюдо отлично подойдет как для повседневного, так и для праздничного меню, оно довольно быстро и легко готовится и никого не оставит равнодушным.