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Царьград

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"Общественное. Новости": Взрыв произошёл в Измаиле, объявлена тревога

"Общественное. Новости": Взрыв произошёл в Измаиле, объявлена тревога

В Измаиле Одесской области на юге Украины произошёл взрыв, о чём сообщил источник "Общественное. Новости".

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