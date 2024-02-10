Как сохранить удачу каждому знаку на неделе с 12 по 18 февраля 2024 года, подскажет гороскоп Алёна ЮрьеваКаждая наступающая неделя приносит с собой новые испытания и возможности, и период с 12 по 18 февраля 2024 года не является исключением.