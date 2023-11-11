Почему Нетаниягу по-прежнему пресмыкается перед Путиным и Россией? "ХаАрец" Израиль все еще не отошел от варварского террористического акта, совершенного 7 октября ХАМАСом и потрясший мир масштабами провала израильских армии и разведки.
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