Почему Нетаниягу по-прежнему пресмыкается перед Путиным и Россией? "ХаАрец" Израиль все еще не отошел от варварского террористического акта, совершенного 7 октября ХАМАСом и потрясший мир масштабами провала израильских армии и разведки.