США и Иран снова обменялись ударами по кораблям и танкерам (ВИДЕО)

США и Иран снова обменялись ударами по кораблям и танкерам. CENTCOM утверждает, что Иран дважды за последние двое суток пытался атаковать военный корабль ВМС США баллистическими ракетами.
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