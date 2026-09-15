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Журнал «Профиль»

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Спецслужбы стран НАТО не доказали причастность РФ к инцидентам в аэропорту Лейпцига, заявили в СВР

Спецслужбы стран НАТО не доказали причастность РФ к инцидентам в аэропорту Лейпцига, заявили в СВР

Государственным структурам стран НАТО рекомендовали воздержаться от однозначных, а тем более публичных заявлений о том, что Россия причастна к недавним появлениям беспилотников со взрывчаткой в немецком аэропорту и рядом с ним.

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