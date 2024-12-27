Синоптики прогнозируют теплый и малоснежный январь в Омской области. Температура воздуха ожидается на выше средних многолетних значений.
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Синоптики прогнозируют теплый и малоснежный январь в Омской области. Температура воздуха ожидается на выше средних многолетних значений.