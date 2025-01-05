В Петербурге продолжится строительство объектов водоснабжения и инфраструктуры для зарядки электромобилей

Город получит субсидии из федерального бюджета Благодаря поддержке федерального центра, Санкт-Петербург продолжит реализацию проектов по строительству объектов водоснабжения и развитию инфраструктуры для зарядки электромобилей.
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