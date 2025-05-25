Моджахед, стрелявший в русских, на Красной площади учит нас жить по шариату: "Хочу гражданство"

ВераВерная

Вот что можно думать о наших властях и СМИ, если третий день уже этому изменнику Родины целые посты и статьи посвящают? Зачем раздувают эту тему с возвращением предателя? Как этот турист-афганец без паспорта нашу границу пересёк, почему его ещё в аэропорту не задержали, кто дал ему такую вольницу, что на Красной Площади скотина эта прогуливается, да ещё комментарии по нашему жизнеустройству раздаёт? Мода ему тут не нравится, и накаченные губы у женщин не по шариату ему((( В голове не укладывается, до чего уже враги, что по коридорам Кремля ходят, обнаглели...А без них не обошлось, это точно.