ИА Новороссия Коллаж NovorosInform В Россию приехал курганец Сергей Красноперов, который дезертировал из армии в Афганистане в 1984 году – с оружием перешел на сторону моджахедов, принял ислам, сменив имя на Мохаммад, женился, отказался от Родины и получил афганский паспорт.
Моджахед, стрелявший в русских, на Красной площади учит нас жить по шариату: "Хочу гражданство"
Комментарии
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ВераВерная
Вот что можно думать о наших властях и СМИ, если третий день уже этому изменнику Родины целые посты и статьи посвящают? Зачем раздувают эту тему с возвращением предателя? Как этот турист-афганец без паспорта нашу границу пересёк, почему его ещё в аэропорту не задержали, кто дал ему такую вольницу, что на Красной Площади скотина эта прогуливается, да ещё комментарии по нашему жизнеустройству раздаёт? Мода ему тут не нравится, и накаченные губы у женщин не по шариату ему((( В голове не укладывается, до чего уже враги, что по коридорам Кремля ходят, обнаглели...А без них не обошлось, это точно.
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34 мин.
Владимир Соловьев
Значит в тюрьме ему будет безопаснее, чем в Афганистане, поэтому и "рванул" предатель спасаться обратно в Россию!
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26 мин.
Гарий Щерба
УЖАС , ПОДОНКУ , ИЗМЕННИКУ РОДИНЕ , гражданство ...??? Это просто НОНСЕНС ...!!!!
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4 мин.
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