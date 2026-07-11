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Харри Кейн: «Трамп играет в гольф очень хорошо. Надеюсь, смогу играть так же хорошо, когда буду в его возрасте. Уникальный опыт. Благодарен, что он пригласил меня поиграть»

Нападающий сборной Англии и «Баварии» Харри Кейн подтвердил, что играл в гольф с президентом США Дональдом Трампом.

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