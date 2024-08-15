Эйфория в Киеве проходит: Курчатов взять сходу не удалось, курская авантюра аукнулась Зеленскому на Донбассе

Радомир Маркуш 14 августа 2024 г., 14:55 Украинские и западные эксперты делают неутешительные для ВСУ прогнозы Несмотря на все признаки стабилизации ситуации в Курской области, ВСУ не снижают интенсивности своих действий.
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