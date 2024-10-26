Эксперты Роскачества рассказали, с чем нельзя сочетать шампанское

Многие продукты способны испортить вкус игристого Хотя до главного праздника, с которым у россиян ассоциируется шампанское, еще далеко, эксперты Роскачества спешат поделиться информацией о правильном употреблении игристого напитка.
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