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Шнякин и Трушечкин назначены на полуфиналы ЧМ, «Родина» не приняла лого от студии Лебедева, «МЮ» купил Андрея и берет Тилеманса, Серлота оскорбляют в соцсетях и другие новости

1. Роман Трушечкин назначен на полуфинальную игру ЧМ-2026 между сборными Испании и Франции. Дмитрий Шнякин будет работать на матче сборных Англии и Аргентины, а Александр Неценко прокомментирует игру за третье место.

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