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Профессор Малинен: если будет война НАТО с Россией, Финляндию уничтожат

Профессор Малинен: если будет война НАТО с Россией, Финляндию уничтожат

Финляндия будет уничтожена ядерными ракетами в случае конфликта России и НАТО. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

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