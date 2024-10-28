Профессор Малинен: если будет война НАТО с Россией, Финляндию уничтожат

Финляндия будет уничтожена ядерными ракетами в случае конфликта России и НАТО. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).
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