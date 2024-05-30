На берегу Амура основан город Хабаровск История города Хабаровска начинается с освоения Дальнего Востока.
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На берегу Амура основан город Хабаровск История города Хабаровска начинается с освоения Дальнего Востока.
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