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Как "Движению первых" не превратиться в совковую пионЭрию

Третьего        дня,  как  раз  перед  своей  поездкой  на  Восток,   Верховный   встречался   с  пионерами, то  есть   пардон,  поучаствовал  в  заседании   наблюдательного  совета    "Движения  первых"  (шо  ж  они  их    пионерами  назвать      постеснялись,  а?).

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