Шизофрения на ПЭТ

Credit: Biological Psychiatry / Volpi et al.Наша новая картинка дня взята из статьи исследователей из Йеля, которые предложили новый ПЭТ-маркер, который связывается с мускариновыми рецепторами в головном мозге.
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