Бастрыкин поручил доложить о драке подростков со стрельбой в Челябинске

Глава СК России поручил и. о. руководителя регионального управления Алексею Лыжину доложить о результатах проверки после появления видео массовой драки на рынке Челябинска, участники которой, по предварительным данным, могли использовать сигнальный пистолет.
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