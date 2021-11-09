О чем не расскажет Макрон на могиле героя

Французский президент решил, что как-то долго он отсиживался и отнекивался, предпочитая официальные мероприятия, и главным образом на международных площадках, и вот сегодня вечером он обратится к нации Детали обращения пока не раскрываются, но появились утечки: так, на государственной радиостанции France Info сообщили, что 9 ноября выбрано не случайно — это дата кончины генерала де Голля, и поскольку паломничество политиков на могилу основателя Пятой республики будет на этот раз практически массовым мероприятием, нынешний хозяин Елисейского дворца таким образом хочет отнять у оппонентов медийную площадку, став главным ньюсмейкером дня.