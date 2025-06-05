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Военблогер сообщил об ударах по ТЦК и используемой ВСУ бывшей тюрьме

Военблогер сообщил об ударах по ТЦК и используемой ВСУ бывшей тюрьме

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар в районе города Прилуки Черниговской области Украины. Об этом сообщил военный блогер Кирилл Федоров в своем Telegram-канале.

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