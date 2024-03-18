SpaceX создает сеть разведывательных спутников для армии США

Проект Starshield / © SpaceX Как заявили источники СМИ, сеть разведывательных спутников под названием Starshield, состоящая как минимум из сотни аппаратов, значительно усилит способности американских военных оперативно выявлять потенциальные цели почти в любой точке земного шара.