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В Украине громят нелояльные к власти каналы: под угрозой закрытия «НАШ» и Интер

В Украине громят нелояльные к власти каналы: под угрозой закрытия «НАШ» и Интер

На Украине продолжают прессовать нелояльные к власти СМИ: в преддверии возможных досрочных выборов власть старается минимизировать критику, а также ограничить каналы, которые либо продолжают частично вещание на русском языке, либо приглашают в студию гостей, нелицеприятно отзывающихся о реформах, деятельности «СН» или западном влиянии.

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