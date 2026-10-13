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"Закрой рот, лошадь!": ведущий Дмитрий Борисов выгнал звезду "Дома-2" из студии

"Закрой рот, лошадь!": ведущий Дмитрий Борисов выгнал звезду "Дома-2" из студии

На шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят" разразился скандал между Марией Арбатовой и Андреем Чуевым. В итоге ведущий был вынужден прогнать звезду скандально известного реалити-шоу "Дом-2".

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