"Закрой рот, лошадь!": ведущий Дмитрий Борисов выгнал звезду "Дома-2" из студии

На шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят" разразился скандал между Марией Арбатовой и Андреем Чуевым. В итоге ведущий был вынужден прогнать звезду скандально известного реалити-шоу "Дом-2".
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