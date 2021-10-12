Magic Leap получила $500 млн на создание AR-гарнитуры нового поколения

Компания Magic Leap, занимающаяся разработкой гарнитур дополненной реальности, заявила о получении новых средств на развитие технологий и намерении выпустить AR-модель Magic Leap 2 уже в следующем году.
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