Издержки профессии — 18 снимков, доказывающих, что сантехники очень творческие люди 0 Есть люди, про которых можно сказать, что они «на своем месте», и не важно, где и кем они работают, главное — задор и результат.
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