Le Figaro: ХАМАС разрушил миф о том, что Израиль является непреступной крепостью

Французское издание написало статью о переоцененной готовности Израиля перед внешней угрозой.Газета Le Figaro выпустила аналитический материал, в котором говорится о том, что после нынешней масштабной атаке движения ХАМАС на Израиль авторитет последнего, считавшегося непобедимой крепостью, в мире подорван.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии