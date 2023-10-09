Le Figaro: ХАМАС разрушил миф о том, что Израиль является непреступной крепостью

Французское издание написало статью о переоцененной готовности Израиля перед внешней угрозой.Газета Le Figaro выпустила аналитический материал, в котором говорится о том, что после нынешней масштабной атаке движения ХАМАС на Израиль авторитет последнего, считавшегося непобедимой крепостью, в мире подорван.