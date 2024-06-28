Александр Дрозденко поздравил областных спасателей с Днем образования службы

И поблагодарил за верность своему долгу и высокий профессионализм Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил областных спасателей с Днём образования аварийно-спасательной службы региона, сообщили сегодня в пресс-службе областной администрации.
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