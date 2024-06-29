Четыре причины, почему плавание полезно для нас Максим МорозовФизическая активность всегда важна, но в жаркие летние дни трудно заставить себя выполнять какие-либо тяжелые упражнения или движения, а напрягаться, когда палит солнце и вы не можете дышать, вредно для здоровья.