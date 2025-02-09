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Царьград

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В России средний чек на фастфуд превысил 600 рублей

В России средний чек на фастфуд превысил 600 рублей

Стоимость обеда в кафе и столовых в этом году оказалась примерно на четверть выше, чем в фастфуд-заведениях.

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