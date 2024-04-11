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В офисе Зеленского заявили о сложной ситуации в энергосистеме Харьковской области

В офисе Зеленского заявили о сложной ситуации в энергосистеме Харьковской области

В Харьковской области после взрывов на украинской территории наблюдается самая сложная ситуация в энергетике, заявил в четверг, 11 апреля, Алексей Кулеба, замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского.

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