Рособрнадзор опроверг изменение модели перехода в 10-й класс

В ближайшее время менять ничего не будут.фото: edu.gov.ru--> В ближайшее время внесение изменений в модели поступления учеников в десятый класс и колледжи не планируется, заявили в пресс-службе Рособрнадзора.
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