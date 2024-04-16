Алексей Нилов заявил, что ему было "отвратно" смотреть "Слово пацана"

Актер похвалил режиссера и остальную команду за проделанную работу и в целом назвал работу достойной, но показанное на экране вызвало у него "какое-то ощущение нечистоплотности" Актер Алексей Нилов из "Улиц разбитых фонарей" раскритиковал сериал "Слово пацана", сообщает StarHit.