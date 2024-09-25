Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

Сергей Писарев в августе рассказывал об изменениях в зоопарке, а также комментировал разрешение на отстрел бакланов Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в августе 2024 года.
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