Директор барнаульского зоопарка возглавил медиарейтинг алтайских бизнесменов

Сергей Писарев в августе рассказывал об изменениях в зоопарке, а также комментировал разрешение на отстрел бакланов Директор барнаульского зоопарка Сергей Писарев возглавил рейтинг алтайских предпринимателей, которых чаще всего упоминали в СМИ в августе 2024 года.