В 909 квартале Орла снижается вероятность провала отопительного сезона

В 909 квартале на финишную прямую вышли работы по реконструкции котельной на улице Кромская. По словам первого зампреда облсовета Михаила Вдовина, первый из трех котлов подрядчик должен запустить в период с 5 по 10 октября.
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