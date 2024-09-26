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Орловские новости

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В 909 квартале Орла снижается вероятность провала отопительного сезона

В 909 квартале Орла снижается вероятность провала отопительного сезона

В 909 квартале на финишную прямую вышли работы по реконструкции котельной на улице Кромская. По словам первого зампреда облсовета Михаила Вдовина, первый из трех котлов подрядчик должен запустить в период с 5 по 10 октября.

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