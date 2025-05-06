«Страна в огне»: серия диверсий прокатилась по центру и западу Украины

ЛБ Людмила Боченкова так держать! молодцы! вы продолжаете дело Молодой Гвардии!вы в 21 веке боритесь против бандеровцев и укро нацистов!

Tania Еременко Я давно это знала!Были же там молодогвардейцы и русских нормальных много, а не укро-зомБЕЙ!