На этот раз досталось электростанции, железной дороге и военному автомобилю Подпольная организация «Дозор» не сбавляет обороты, продолжая наносить удары по критически важным объектам инфраструктуры киевского режима.
«Страна в огне»: серия диверсий прокатилась по центру и западу Украины
Комментарии
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Людмила Боченкова
так держать! молодцы! вы продолжаете дело Молодой Гвардии!вы в 21 веке боритесь против бандеровцев и укро нацистов!
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18 час.
Tania Еременко
Я давно это знала!Были же там молодогвардейцы и русских нормальных много, а не укро-зомБЕЙ!
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17 час.
Александр Ляшенко
Но вот, что интересно, как не местным знать откуда запускают БПЛА, и вот с ними то никакой борьбы не видно и не слышно.
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16 час.
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