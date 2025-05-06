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«Страна в огне»: серия диверсий прокатилась по центру и западу Украины

«Страна в огне»: серия диверсий прокатилась по центру и западу Украины

На этот раз досталось электростанции, железной дороге и военному автомобилю Подпольная организация «Дозор» не сбавляет обороты, продолжая наносить удары по критически важным объектам инфраструктуры киевского режима.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
так держать! молодцы!  вы продолжаете дело  Молодой  Гвардии!вы  в 21 веке боритесь против бандеровцев и укро нацистов!
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18 час.
Tania Еременко
Я давно это знала!Были же там молодогвардейцы и русских нормальных много, а не укро-зомБЕЙ!
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17 час.
Александр Ляшенко
Но вот, что интересно, как не местным знать откуда запускают БПЛА, и вот с ними то никакой борьбы не видно и не слышно.
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16 час.
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