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«Удары стали более точными»: в Киеве паникуют из-за эффективности «Рассвета»

«Удары стали более точными»: в Киеве паникуют из-за эффективности «Рассвета»

Публикации в западных СМИ о слабой эффективности новых спутников России не соответствуют действительности.

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