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Лукашенко рассказал, кто будет следующим президентом России

Лукашенко рассказал, кто будет следующим президентом России

По его словам, никто другой сейчас занять этот пост не может Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о том, кто, по его мнению, победит на следующих выборах президента в России.

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Комментарии
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Владимир Карпов
В такой огромной стране с таким талантливым и образованным народом &quot;никто другой не может занять этот пост&quot; ??? Что за чушь ??? Почему-то никто не думает, что такое выражение является приговором политической системе страны !!! Именно Президент должен был побеспокоиться о том, чтобы искать и растить по всей стране выдающихся людей, способных в любой момент встать у руля страны !!! Целые очереди должны быть таких людей !!!
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