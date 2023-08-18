Лукашенко рассказал, кто будет следующим президентом России

Владимир Карпов

В такой огромной стране с таким талантливым и образованным народом "никто другой не может занять этот пост" ??? Что за чушь ??? Почему-то никто не думает, что такое выражение является приговором политической системе страны !!! Именно Президент должен был побеспокоиться о том, чтобы искать и растить по всей стране выдающихся людей, способных в любой момент встать у руля страны !!! Целые очереди должны быть таких людей !!!